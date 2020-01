Ex-São Paulo, Éder Militão faz golaço em treino do Real Madrid; assista

Reprodução Éder Militão é observado por Zinédine Zidane em treinamento do Real Madrid



Éder Militão anotou um golaço no treinamento do Real Madrid, realizado nesta sexta-feira (3), no Centro de Treinamento do clube. Ex-jogador do São Paulo, o defensor registrou o lance em sua conta oficial do Twitter.

Em exercício para aperfeiçoar as finalizações, Militão encheu o pé de fora da área, acertando o ângulo direito do goleiro. (Assista ao vídeo abaixo!)

Militão vive a expectativa de ser titular do Real na partida diante do Getafe, marcada para o próximo sábado (4), fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Isto, porque o capitão Sergio Ramos não estará disponível para o duelo graças a uma suspensão.

Caso a previsão se concretize, este será o segundo jogo consecutivo de Militão entre os 11 principais do time de Zinédine Zidane. No último compromisso de 2019, o jovem de 21 anos foi titular no empate de 0 a 0 com o Athletic Bilbao.

Apesar disso, Militão tem sido pouco utilizado pelo treinador francês em sua primeira temporada na Espanha. Até o momento, o ex-são-paulino fez apenas 8 partidas, representando o Real em 542 minutos.

A equipe madrilena é a segunda colocada da La Liga, com 37 pontos – dois a menos que o líder Barcelona.