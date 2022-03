Ex-São Paulo, técnico Juan Carlos Osorio agride rival em partida da Sul-Americana; assista 

Apesar do incidente, o treinador não foi punido pela arbitragem, que não conta com o uso do VAR (árbitro de vídeo) nesta fase da competição

EFE/Ernesto Guzmán Jr. Juan Carlos Osorio, ex-treinador do São Paulo, está trabalhando no América de Cali



Juan Carlos Osorio, técnico com passagem pelo São Paulo e que está atualmente no América de Cali, protagonizou uma agressão na partida do seu time contra o rival Independiente Medellín, válida pela primeira fase da Copa Sul-Americana, na noite da última quarta-feira, 16. Já no segundo tempo, o treinador deu um pisão no atacante Juan Mosquera, do Medellín, enquanto o rival estava deitado no gramado, perto da linha lateral e do banco de reservas. De acordo com a mídia colombiana, o “Profe” ainda teria xingado o atleta de “marica”.

Apesar da agressão, Juan Carlos Osorio não foi punido pela arbitragem, que não conta com o uso do VAR (árbitro de vídeo) nesta fase da competição continental. O treinador, por outro lado, deixou o campo frustrado com a eliminação do América, que venceu por 2 a 1, mas foi derrotado nas penalidades por 3 a 1 – no duelo de ida, na casa do rival, o time de Cali havia sido derrotado também por 2 a 1. No São Paulo, Osorio teve passagem rápida pelo time do Morumbi, trabalhando em apenas 25 jogos durante a temporada de 2015, colecionando 11 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.