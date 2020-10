Ex-SPFC é suspenso de clube japonês por dirigir embriagado e causar acidente

A colisão aconteceu na manhã do último domingo, 25, na cidade de Ibaraki, quando o jogador se dirigia para o centro de treinamento do Gamba Osaka

Reprodução/Instagram/Ademilson Ademilson, ex-jogador do São Paulo, bateu o carro no Japão



O atacante Ademilson, ex-São Paulo, foi suspenso temporariamente pela direção do Gamba Osaka, do Japão, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira, 26, pelo próprio clube, que justifica a medida por uma investigação aberta no país asiático contra o jogador. O brasileiro, principal artilheiro da equipe na temporada, com seis gols, está sendo acusado de provocar acidente de trânsito enquanto dirigia alcoolizado. A colisão aconteceu na manhã deste domingo, 25, na cidade de Ibaraki, quando o jogador se dirigia para o centro de treinamento do time japonês.

Ademilson participou de atividade com os companheiros e, após o treino, foi interrogado por policiais. Teste realizado pelos agentes teria indicado níveis excessivos de álcool na corrente sanguínea do atacante brasileiro, que defendeu o São Paulo desde a base, até se transferir para o futebol japonês, em 2016. De acordo com as informações divulgadas hoje pelo Gamba Osaka, nenhuma pessoa ficou ferida no acidente. Segundo o clube, vice-líder do Campeonato Japonês, será decidido, após a conclusão das investigações, se será necessário adotar alguma medida disciplinar contra Ademilson. A suspensão do contrato do jogador acontece, exatamente, uma semana depois do Albirex Niigata, da segunda divisão, anunciar a rescisão do atacante Fábio. O ex-jogador do Oeste foi flagrado conduzindo veículo sob efeito de álcool.

*Com informações da Agência EFE