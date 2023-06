Ex-Tottenham marca aos 49 minutos do segundo tempo e Antwerp volta a ser campeão belga após 66 anos

O Racing Genk estava garantindo o caneco, até que Alderweireld marcou um golaço e enlouqueceu a torcida

Tom Goyvaerts / BELGA / AFP

O futebol é feito de momentos inacreditáveis e emocionantes. Neste domingo, 4 de junho, a torcida do Royal Antwerp, da Bélgica, viveu o maior jogo de sua história desde 1957. A equipe enfrentou o Racing Genk lutando pelo título nacional e precisava empatar ou vencer. No entanto, Arokodare abriu o placar para o Genk. Kerk conseguiu empatar para o Antwerp, mas aos 30 do segundo tempo, Heynen recolocou o Genk em vantagem. O jogo ficou dramático e até os 49 minutos (90+4), era para eles que o título do Campeonato Belga ia. Porém, o belga Toby Alderweireld, ex-Tottenham, acertou um chutaço de fora na área, no ângulo, e empatou o jogo. O resultado deu o título ao Antwerp após 66 anos e a torcida (e os jogadores) foram à loucura. Nas arquibancadas da Cegeka Arena a transmissão captou torcedores chorando e se abraçando. Ao mesmo tempo, os fãs que assistiam ao jogo no Bosuil Stadium, casa do Antwerp, invadiram o gramado em uma grande comoção. O Antwerp terminou a Liga Pro apenas um ponto à frente do Genk.

Assista abaixo o momento do gol decisivo: