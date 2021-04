Ex-Vasco, Fredy Guarín é preso em Medellín acusado de agredir seus familiares 

O jogador, aparentemente embriagado, agrediu seu pai e outros parentes que estavam em casa; os parentes do volante chamaram a polícia para controlar a situação

Carlos Gregório Jr /Vasco Fredy Guarín jogou o Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Vasco



O jogador Fredy Guarín foi preso em Medellín, na Colombia, após agredir familiares. O volante, que atualmente pelo Millonarios, disputou o Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Vasco. Guarín chegou a ser renovado pelo time carioca, mas reincidiu o contrato após passar por problemas pessoais. Em vídeo, é possível ver o momento em que o atleta reage e se esquiva do policial. Suas roupas estão sujas de sangue. Segundo o jornal colombiano El País, Guarín, aparentemente embriagado, agrediu seu pai e outros parentes que estavam em casa. Os familiares chamaram a polícia para controlar a situação. Em entrevista ao jornal, o diretor da polícia Major Jorge Luis Vargas disse que “quando os agentes chegaram ao local encontraram uma briga envolvendo o filho [Guarín] e alguns feridos dentro de uma casa. Eles agiram com muito profissionalismo, os pais pediram ajuda e nós estão em contato com o Ministério Público para determinar as etapas a serem seguidas.”

Confira o momento da detenção:

Lastimosamente Millonarios se equivocó. Si es que Freddy Guarín iba a renunciar, pues aquí hay una razón para rescindir su contrato. Bajo efectos de sustancias alucinógenas golpea a su padre y es retenido por la Policía en la ciudad de Medellin. Más información en @NoticiasRCN. pic.twitter.com/joTMjiU8AZ — Carlos José Gamboa (@Mister_Gamboa) April 1, 2021