Ex-Vasco, Paulinho brilha com 2 gols e assistência em goleada do Bayer Leverkusen

Reprodução Paulinho brilhou em sua estreia no time titular do Bayer Leverkusen



O Bayer Leverkusen goleou o Eintracht Frankfurt por 4 a 0, neste sábado (7), em casa, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, que marcou a estreia do atacante Paulinho, ex-Vasco, como titular dos anfitriões na competição nacional, com direito a dois gols marcados.

O jovem, integrante da seleção olímpica, chegou ao clube no meio de 2019, nunca tinha começado partida do campeonato e, neste ano, não havia entrado em campo. Hoje, ele anotou o terceiro e o quarto do Leverkusen, aos 4 e aos 10 minutos do segundo tempo.

Antes disso, aos 14 da etapa inicial, Paulinho deu passe para o meia-atacante alemão Karim Bellarabi anotar o segundo do time da casa. Com apenas 4 minutos de jogo, o atacante alemão Kai Havertz foi o responsável por abrir o placar.

Outro brasileiro na partida, também pelo Leverkusen foi o lateral-esquerdo Wendell, ex-Grêmio, que também foi titular e participou do primeiro gol da partida.

Com a vitória, os anfitriões subiram provisoriamente para a quarta colocação do Alemão, com 46 pontos, seis a menos que o líder, Bayern de Munique, que receberá amanhã o Augsburg. O Eintracht Frankfurt, por sua vez, é o 12º, com 28 pontos.

*Com informações da EFE