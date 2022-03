Exclusivo: Fernando Diniz foi convidado por Ronaldo Fenômeno para treinar o Valladolid, da Espanha

O técnico está sem trabalhar desde novembro de 2021, quando foi demitido pela diretoria do Vasco após não conseguir levar o time para a Série A do Campeonato Brasileiro.

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Diniz foi convidado por Ronaldo para treinar o Real Valladolid



Fernando Diniz está sem trabalhar desde novembro de 2021, quando foi demitido pela diretoria do Vasco após não conseguir levar o time para a Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, poderia ter seguido outro rumo na carreira, caso tivesse aceitado uma proposta do exterior. Antes de sair do Santos e acertar com o Gigante da Colina, o técnico foi procurado por Ronaldo Fenômeno para comandar o Real Valladolid, da Espanha – o ex-atacante da seleção brasileira é sócio majoritário da agremiação espanhola desde 2018. A informação foi revelada pelo jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, durante o programa “Bate-Pronto”, nesta quarta-feira, 9.

De acordo com o comentarista da JP, que se reuniu com Fernando Diniz na última terça-feira, o técnico não aceitou o convite de Ronaldo somente por ter um familiar com problemas de saúde. A ideia do Fenômeno era fazer com que o profissional livrasse seu time do rebaixamento, algo que não foi alcançado – atualmente, o Valladolid briga para voltar à elite do futebol espanhol. Técnico desde 2009, quando assumiu o Votoraty-SP, o ex-jogador se destacou, principalmente, quando levou o Audax-SP ao vice-campeonato do Paulistão de 2016. Desde então, ele comandou grandes clubes no cenário nacional, como Athletico-PR, Fluminense, São Paulo e os já citados Vasco e Santos. Apesar de não ter conquistado nenhum título de expressão, o treinador deixou boa impressão no Tricolor paulista, onde chegou a liderar o Brasileiro de 2020 e deixou a equipe são-paulina na zona de classificação para a Copa Libertadores da América.