Explosão de bomba suspende partida de futebol na Argentina

Reprodução/San Telmo Ataque com bomba em jogo da Argentina



Uma explosão de bomba causou a suspensão de uma partida de futebol na Argentina. O incidente ocorreu antes do início do jogo entre San Telmo e Aldosivi, válido pela 19ª rodada da Primeira B Nacional. Um torcedor da equipe da casa detonou o artefato explosivo na porta do vestiário visitante, ferindo o técnico Andrés Yllana, que foi diagnosticado com perda auditiva bilateral. Segundo relatos da imprensa local, o suspeito tentou passar a bomba por baixo da porta, sem sucesso. O técnico ferido foi levado para o Hospital Argerich, em Buenos Aires, para receber tratamento. Além dele, outros funcionários do Aldosivi também sofreram ferimentos leves devido à explosão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o vestiário coberto por fumaça branca após o ataque. O árbitro Edgardo Zamora inicialmente adiou o jogo, mas posteriormente decidiu suspender a partida, pois os jogadores e o treinador do Aldosivi não estavam em condições de entrar em campo. Em comunicado oficial, o Aldosivi informou que o treinador da equipe precisou ser levado às pressas para um hospital próximo ao estádio devido ao incidente. Outros funcionários do departamento de futebol também sofreram ferimentos leves. A identidade do suspeito responsável pela explosão ainda não foi revelada.

COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético San Telmo se solidariza con el Club Atlético Aldosivi por lo acontecido esta tarde. Lamentamos lo ocurrido con el director técnico visitante, Andrés Yllana, donde a causa de un estruendo producido fuera del estadio, en las adyacencias al… pic.twitter.com/q2XCGnO8GF — Club Atlético San Telmo (@PrensaSanTelmo) June 9, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA