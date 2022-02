Decisão impacta partidas de todas as categorias e faixas etárias

Federação Inglesa de Futebol anuncia que não disputará partidas contra a Rússia em um "futuro próximo"



A Federação Inglesa de Futebol anunciou neste domingo, 27, que não disputará nenhuma partida contra a seleção russa em um “futuro próximo”. A decisão ocorre após o governo da Rússia invadir e bombardear o território ucraniano. Em nota, o órgão afirmou que repudia as “atrocidades” realizadas por Vladimir Putin e presta solidariedades à Ucrânia.

Em solidariedade com a Ucrânia e para condenar sinceramente as atrocidades cometidas pela liderança russa, a FA pode confirmar que não jogaremos contra a Rússia em nenhum jogo internacional no futuro próximo. Isso inclui qualquer jogo em potencial em qualquer nível da faixa etária sênior ou para futebol”, afirma a entidade em nota. Além da Inglaterra, a Polônia também anunciou que não disputará uma partida agendada contra a Rússia, em março, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.