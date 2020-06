Federação Italiana autoriza regra que permite cinco substituições

Reprodução/Juventus Regra será colocada em prática pela primeira vez no duelo entre Juventus e Milan



A Federação Italiana de Futebol (FIGC) autorizou que as equipes que disputam a primeira e a segunda divisões do Campeonato Italiano, além da Copa da Itália, coloquem em prática a regra que permite as cinco substituições nos jogos da temporada 2020-2021.

De acordo com a nova determinação, as alterações podem ser feitas em no máximo três paralisações, conforme aprovado pela International Board. A regra foi criada para evitar lesões causadas pelo tempo que os atletas passaram afastados dos gramados.

Em caso de prorrogação, na Copa Itália, será possível fazer mais uma substituição.

A regra passa a valer já para o clássico da próxima terça-feira, quando a Juventus recebe o Milan no Allianz Stadium, em jogo válido pela volta das semifinais do torneio eliminatório. No dia seguinte, o Napoli enfrenta a Inter de Milão. A final será no próximo domingo, no Estádio Olímpico, em Roma.

O Campeonato Italiano, por sua vez, voltará na 26º rodada, em 20 de junho. A conclusão está prevista para 2 de agosto.

* Com Estadão Conteúdo