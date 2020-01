Felipe admite que Atlético de Madri deve priorizar defesa em clássico com o Real

Reprodução/Instagram Felipe é zagueiro do Atlético de Madri



O zagueiro Felipe garantiu nesta quinta-feira que o Atlético de Madrid precisará de atenção redobrada na defesa no início do clássico com o Real Madrid, que acontecerá daqui dois dias, no estádio Santiago Bernabéu, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

“Acredito que, antes de qualquer coisa, não podemos sofrer gols, porque assim, estaremos mais perto da vitória. E teremos que aproveitar as oportunidades que tivermos, porque não é fácil”, avaliou o ex-Corinthians, em declarações divulgadas pelo clube.

“Um pequeno erro pode ser fatal, então é preciso aproveitar cada segundo, e as chances. Em um jogo como esse, não se pode errar”, completou o brasileiro, que é titular dos ‘Colchoneros’.

Felipe ainda aproveitou para falar sobre a adaptação ao Atlético de Madrid, que passou a defender no meio do ano passado, após ser contratado junto ao Porto, por 20 milhões de euros (R$ 92,3 milhões).

“É uma família, não só dentro do clube, mas também a torcida. Se estivermos juntos, vamos pelo caminho certo”, garantiu.

O Atlético vem de dois jogos sem ganhar no Espanhol, após perder para o Eibar e empatar com o então lanterna Leganés. Com isso, a equipe caiu para a quinta posição no campeonato, atrás de Real, que está em primeiro, Barcelona, Sevilla e Getafe.

*Com informações da EFE