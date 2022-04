Fernandinho diz que deixará o Manchester City e indica retorno ao futebol brasileiro 

A decisão surpreendeu o próprio treinador Pep Guardiola, que também concedeu entrevista coletiva, em preparação para o jogo contra o Atlético de Madrid, pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões

Reprodução/Twitter/@fernandinho Fernandinho durante treinamento no Manchester City



A passagem de Fernandinho pelo Manchester City está perto do fim. Na manhã desta terça-feira, 12, o volante anunciou que não irá prorrogar seu vínculo no clube inglês, ficando somente até o fim de junho de 2022, quando o seu contrato se encerra. Durante entrevista coletiva, o experiente jogador também indicou um possível retorno ao futebol brasileiro. “Eu quero jogar. Com certeza, vou voltar para o Brasil”, disse o meio-campista formado nas categorias de base do Athletico-PR. “Já decidi junto com a minha família que nesse momento voltar é o melhor e mais importante para mim voltar”, completou.

A decisão surpreendeu o próprio treinador Pep Guardiola, que também concedeu entrevista coletiva nesta terça, em preparação para o jogo contra o Atlético de Madrid, na quarta, pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões. “Eu não sabia disso”, admitiu técnico. Fernandinho deixou o Athletico-PR para fechar com o Shakhtar Donetsk em 2005, após o vice-campeonato da Libertadores da América para o São Paulo. O meio-campista permaneceu na Ucrânia até 2013 e ganhou seis vezes o campeonato nacional, uma Liga Europa e outros troféus. No Manchester City há nove temporadas, ele também possui uma trajetória vencedora, com o tetra do Campeonato Inglês e o hexa da Copa Liga Inglesa, além uma taça da Supercopa da Inglaterra e outra da Copa da Inglaterra.

Nesta temporada, no entanto, Fernandinho perdeu espaço no Manchester City, participando de apenas 23 jogos, contribuindo com um gol e duas assistência. O meio-campista, porém, pode encerrar o seu ciclo com chave de ouro, já que o time está nas quartas de final da Liga dos Campeões e largou na frente no jogo de ida contra o Atlético de Madrid, ao vencer por 1 a 0. Além disso, a equipe de Pep Guardiola está na liderança do Campeonato Inglês e fará a semifinal da Copa da Inglaterra no próximo sábado, 16, diante do Liverpool, em Wembley.