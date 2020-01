Fernandinho faz gol contra no final e Manchester City tropeça no Inglês

EFE/EPA/PETER POWELL

O Manchester City ficou neste sábado um pouco mais distante da conquista do tricampeonato inglês. Jogando em seu estádio, a equipe comandada por Pep Guardiola empatou por 2 a 2 com o Crystal Palace e pode ficar ainda mais longe do Liverpool, que neste domingo vai disputar o clássico contra o Manchester United Depois de sair atrás, o City virou o placar, mas um gol contra de Fernandinho foi fatal para os bicampeões nacionais.

O City é o vice-líder do Inglês, mas sua distância para o Liverpool pode chegar a 16 pontos neste domingo. O líder da competição, que não é campeão nacional desde 1990, tem 61 pontos em 63 possíveis, com a incrível campanha de 20 vitórias e um empate em 21 partidas. O Crystal Palace é o nono colocado, com 30 pontos.

Como sempre acontece nos jogos do City, o time de Pep Guardiola atacou o adversário desde o início, com muita posse de bola e finalizações em grande quantidade. Os visitantes, porém, defenderam-se com tenacidade e conseguiram anular o poderoso ataque dos anfitriões no primeiro tempo. E ainda saíram na frente na primeira oportunidade que surgiu. Aos 38, após a cobrança de um escanteio, Gary Cahill ajeitou e o turco Tosun marcou de cabeça.

A pressão do City foi ainda maior no segundo tempo, mas o gol demorou a sair. Foi só aos 36 minutos que o goleador Agüero, recebendo um cruzamento de Gabriel Jesus, empatou a partida. Cinco minutos mais tarde, o argentino voltou a marcar. A torcida do time de Manchester explodiu em alegria, mas Zaha fez uma bela jogada pela esquerda aos 44 e seu cruzamento encontrou a perna de Fernandinho, que deu azar e viu a bola parar no fundo do gol

Outro brasileiro teve mais sorte neste sábado. O jovem atacante Gabriel Martinelli abriu o placar para o Arsenal contra o Sheffield United, em Londres. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o ex-jogador do Ituano completou um cruzamento de Saka e mandou a bola para o gol. Na segunda etapa, porém, Fleck marcou para os visitantes e decretou o empate por 1 a 1. O Arsenal é apenas o décimo colocado, com 29 pontos, enquanto o surpreendente Sheffield é o sétimo, com 33.

Também em Londres, West Ham e Everton empataram por 1 a 1. Foi o quinto jogo de Carlo Ancelotti no comando do time de Liverpool na competição, com três vitórias, um empate e uma derrota. Diop abriu o placar para os donos da casa, que estão na 16.ª colocação, com 23 pontos, enquanto Calvert-Lewin empatou para o time de Liverpool, 11º, com 29.

O Wolwerhampton, grande sensação do campeonato, saiu perdendo por 2 a 0 para o Southampton, fora de casa, mas conseguiu virar para 3 a 2 e chegou a 34 pontos, empatado com o Manchester United, quinto colocado – o time de Manchester leva vantagem no saldo de gols. Bednarek e Long marcaram para o Southampton (12 º, com 28 pontos) na primeira etapa. Depois do intervalo, o português Pedro Neto e o mexicano Jiménez (duas vezes) fizeram os gols do Wolwerhampton.

Também neste sábado, Brighton (14º colocado, com 25 pontos) e Aston Villa (18º, com 22) empataram por 1 a 1, enquanto o Norwich (20º, com 17) bateu o Bournemouth (19º, com 20) por 1 a 0.

*Com informações de Estadão Conteúdo