Fernandinho renova contrato com o Manchester City até a metade de 2021

Reprodução/Manchester City Fernandinho renovou o contrato com o Manchester City até junho de 2021



O Manchester City informou, na tarde desta terça-feira (28), que renovou o contrato do meio-campista Fernandinho. Agora, o brasileiro terá vínculo com o clube britânico até junho de 2021.

Fernandinho vivia futuro incerto no City, já que possuía vínculo somente até a metade de 2020 e poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. “Xodó” do treinador Josep Guardiola, no entanto, acertou com a agremiação a extensão por mais uma temporada.

“Esta é a melhor notícia possível. Quero aproveitar esta oportunidade para registrar como sou grato aos meus colegas de equipe e à equipe de bastidores aqui no City. Sem eles, esse acordo não seria possível, muito sincero obrigado a cada um deles”, disse Fernandinho, em entrevista ao canal oficial do clube de Manchester.

“Estou tão feliz por continuar jogando por mais um ano. Sinto o amor e a paixão deles e isso realmente ajuda a me manter motivado”, continuou o jogador de 34 anos de idade.

Desde 2013 representando as cores dos “citizens”, Fernandinho detém 3 títulos da Premier League, 1 FA Cup e 4 taças da Copa da Liga Inglesa. No total, o brasileiro já fez 299 partidas com a camisa do City.

“Temos um elenco jovem talentoso – mas garantir que eles sejam complementados por jogadores seniores da classe de Fernandinho é de suma importância. O que ele traz em termos de liderança e profissionalismo é valorizado por todos no clube de futebol”, afirmou Txiki Begiristain, atual diretor de futebol do Manchester.

Nesta temporada, Fernandinho realizou 26 partidas, carregando a braçadeira de capitão em 11 oportunidades.