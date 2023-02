Fifa anuncia Arábia Saudita como sede do Mundial de Clubes 2023

O torneio acontecerá entre os dias 12 e 22 de dezembro de 2023, no meio da temporada europeia e ao final do calendário brasileiro

GIUSEPPE CACACE/AFP Taça do Mundial de Clubes



A Fifa anunciou nesta terça-feira, 14, que o Mundial de Clubes de 2023 será sediado pela Arábia Saudita. O torneio acontecerá entre os dias 12 e 22 de dezembro de 2023, no meio da temporada europeia e ao final do calendário brasileiro. A competição, assim, voltará ao Oriente Médio após um ano – a última edição foi realizada no Marrocos, no norte da África. Vale lembrar que está será a penúltima edição do Mundial com o formato atual. A partir de 2025, o campeonato será uma espécie de Copa do Mundo, com 32 times na luta pelo troféu – ainda não há detalhes de como os participantes serão definidos.