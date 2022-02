Fifa aplica sanções esportivas contra a Rússia e proíbe exibição de bandeiras e hino do país

Jogos da seleção russa serão disputados em campo neutro e sem a presença de torcedores; eventual exclusão da Copa do Mundo não foi descartada

A Fifa (Federação Internacional de Futebol, na tradução livre) anunciou neste domingo, 27, sanções esportivas contra a Rússia, que vive um conflito armado contra a Ucrânia, e ressaltou que, “caso a situação não esteja melhorando rapidamente”, poderá excluir a seleção russa das competições administradas pelo órgão mundial. Ao todo, três medidas foram instauradas: nenhuma competição internacional será disputada em território russo e as partidas consideradas ‘em casa’ vão acontecer em campo neutro sem a presença de torcedores; está proibida a exibição de bandeiras e a execução do hino do país; e não mais estará permitido atuar com o nome ‘Rússia’ e sim ‘Federação Russa’.

A entidade ainda ressaltou que tomou nota dos comunicados da Federação Polonesa de Futebol, a Associação de Futebol da República Tcheca e a Federação Sueca de Futebol, que declararam não mais enfrentar a seleção russa em partidas internacionais, e afirmou que permanecerá em “diálogo contínuo com o COI (Comité Olímpico Internacional), a UEFA (União das Federações Europeias de Futebol, na tradução livre) e outras organizações esportivas para determinar quaisquer medidas ou sanções adicionais.”