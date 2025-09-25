FIFA apresenta os mascotes da Copa do Mundo de 2026

Alce Maple representa o Canadá e usará a camisa número 1, Zayu é do México e terá a função de atacante, com o número 9, já Clutch, dos Estados Unidos, é escalada como meio-campista com a camisa 10

Divulgação Alce Maple, do Canadá, jaguar Zayu, do México, e águia-careca Clutch, dos Estados Unidos



A FIFA revelou oficialmente os mascotes da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez em quase 25 anos, o torneio terá três personagens, cada um representando um dos países-sede. O alce Maple, do Canadá, foi apresentado como goleiro e usará a camisa número 1. Do México, o destaque é Zayu, um jaguar que simboliza a força da natureza e terá a função de atacante, com o número 9. Já os Estados Unidos serão representados por Clutch, uma águia-careca, ícone nacional norte-americano, escalada como meio-campista com a camisa 10.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo a entidade, a escolha buscou unir símbolos culturais e naturais de cada país anfitrião, transmitindo valores como coragem, trabalho em equipe e criatividade. Os mascotes também terão papel ativo fora dos gramados: estarão presentes em campanhas publicitárias, produtos licenciados e até no jogo digital FIFA Heroes, previsto para 2026. Com o anúncio, o Mundial repete um modelo já usado em 1974, na Alemanha, e em 2002, na Coreia do Sul e Japão, quando também foram apresentados múltiplos mascotes. A Copa de 2026 será a maior da história, com 48 seleções participantes.

*Reproduzido com auxílio da IA