Fifa define data do Mundial de Clubes 2020

Torneio pode afetar a reta final do Campeonato Brasileiro; entenda

Fifa/ Divulgação Troféu do Mundial de Clubes da Fifa



A Fifa definiu nesta terça-feira, 17, que o Mundial de Clubes de 2020 será disputado de 1º de fevereiro a 11 de fevereiro de 2021, no Catar. A próxima edição acontecerá no ano que vem devido à pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, que paralisou o futebol em todo mundo e adiou os campeonatos ao redor do mundo. Até o momento, apenas o Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões da Europa, e o Al Duhail, vencedor nacional do país sede, estão garantidos no torneio.

Recentemente, a Conmebol garantiu que a final da Copa Libertadores da América acontecerá no dia 30 de janeiro de 2021. Desta forma, o vencedor do torneio continental viajará para Doha logo após a decisão. A realização do Mundial neste período, por outro lado, deve afetar o calendário do futebol nacional – isto, porque a reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil acontecem em fevereiro. Atualmente, Flamengo, Palmeiras, Santos, Internacional, Grêmio e Athletico-PR são os times brasileiros vivos na Libertadores.