Fifa nega rumores de que planeja estender jogos da Copa do Mundo para 100 minutos

Os boatos surgiram a partir de uma matéria do jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, publicada nesta quarta-feira, 6

EFE/ Cristobal Herrera Gianni Infantino é o atual presidente da Fifa



A Fifa emitiu um comunicado na tarde desta quarta-feira, 6, negando os rumores de que estava planejando estender os jogos da Copa do Mundo do Catar para 100 minutos. De acordo com a entidade que rege o futebol, o Mundial que será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano e todas as outras competições continuarão tendo partidas com 90 minutos de duração. “Após alguns artigos e rumores divulgados hoje, a Fifa gostaria de esclarecer que não haverá alterações nas regras referentes à duração das partidas de futebol da Copa do Mundo da Fifa Qatar 2022 ou de qualquer outra competição”, disse.

Os boatos surgiram a partir de uma matéria do jornal “Corriere dello Sport”. No texto, publicado nesta quarta-feira, o veículo de informação italiano indicava que o presidente da entidade, Gianni Infantino, queria acabar com o tempo em que a bola “não está rolando” para que otimizar o espetáculo em campo. Para a mudança ser colocada em prática, no entanto, ela teria que passar pelo IFAB, entidade responsável por regulamentar as normas do futebol.