Filipe Luís é homenageado antes de jogo do Atlético de Madrid pelo Espanhol

Divulgação/Atlético de Madrid

O lateral-esquerdo Filipe Luís, do Flamengo, foi homenageado neste sábado pelo Atlético de Madrid, clube pelo qual jogou oito temporadas, antes de um jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

Faltando alguns minutos para o duelo contra o Levante no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, Filipe foi recebido em campo por muitos de seus ex-companheiros de Atlético e recebeu do capitão do time, Koke, um escudo do clube.

Filipe ainda foi convidado a dar o pontapé inicial do jogo, sendo ovacionado pela torcida do Atlético, que gritava o nome do lateral.

Pelo clube espanhol, o Filipe disputou 333 jogos, sendo titular indiscutível do técnico Diego Simeone, e conquistou sete títulos, entre eles uma edição do Espanhol e duas da Liga Europa.

[🏧😊] HOMENAJE A FILIPE 😍 ¡Aficionados y excompañeros homenajearon a uno de nuestros míticos jugadores antes del duelo en el Wanda @Metropolitano! ¡Gracias por tanto, @filipeluis! 🔴⚪#AúpaAtleti | ⚽#AtletiLevante pic.twitter.com/UuWiPnkvj4 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 4, 2020

*Com informações da EFE