Fim da carreira? Ibrahimovic passa por cirurgia no Milan e ficará oito meses parado 

A cirurgia, desta forma, pode antecipar a carreira do centroavante, que já participou de poucas partidas na última temporada

Matteo Bazzi/EFE Ibrahimovic passou por cirurgia e ficará oito meses fora dos gramados



O Milan emitiu um comunicado na manhã desta quarta-feira, 25, informando que o atacante Zlatan Ibrahimovic foi operado com sucesso de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. De acordo com o clube, que conquistou o Campeonato Italiano 2021/2022 na semana passada, o sueco de 40 anos ficará fora dos gramados de sete a oitos meses. A cirurgia, desta forma, pode antecipar a carreira do centroavante, que já participou de poucas partidas na última temporada – o veterano fez 27 jogos, contribuindo com oitos goles e três assistências.