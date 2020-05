Final antecipada? Técnico do Borussia Dortmund ressalta importância de vencer o Bayern

Reprodução/Borussia Dortmund Sancho, do Dortmund, recebe a marcação de Alaba, do Bayern de Munique



Lucien Favre, treinador do Borussia Dortmund, ressaltou a importância do confronto diante do Bayern de Munique, na próxima terça-feira (26), às 13h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park. Em entrevista coletiva, o comandante classificou a partida como uma final antecipada para o time aurinegro.

“O resultado dependerá dos valores que trouxemos para o campo. Se quisermos continuar disputando o campeonato, devemos vencer o jogo”, comentou Favre.

De fato, uma vitória para o Borussia é fundamental. Isto, porque a equipe de Dortmund está na vice-liderança com 57 pontos, quatro a menos que o rival.

“Temos que suportar os momentos de pressão Bayern amanhã. Mas também precisamos estar cientes de nossas qualidades ofensivas”, analisou Favre. “Sempre podemos marcar gols contra eles, e sempre podemos atingi-los!” continuou.

No primeiro turno, o Dortmund praticamente “não tocou na bola” e foi goleado por 4 a 0 pelo Bayern de Munique, que teve Robert Lewandowski como protagonista. Agora, no entendimento de Favre, a situação poderá ser diferente por vários motivos, como os reforços no meio da temporada e a mudança tática da equipe.

Comparado com o primeiro jogo, agora estamos jogando com uma formação diferente que se encaixa melhor ao nosso time. Emre Can e Haaland também aumentaram a qualidade da equipe, eles são jogadores fortes”, comentou.