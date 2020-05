Final da Copa da Inglaterra será disputada em 1º de agosto

EFE/EPA/PETER POWELL Bruno Fernandes é meio-campista do United



A federação inglesa de futebol (FA) anunciou nesta sexta-feira (29) que a final da Copa da Inglaterra, a mais antiga competição do mundo e a segunda em importância no país, será disputada em 1º de agosto.

A data da realização da partida que define o campeão, que é disputada tradicionalmente no Estádio de Wembley, em Londres, foi anunciada um dia depois da divulgação do retorno do Campeonato Inglês, que ocorrerá em 17 de junho.

Segundo a FA, as quartas de final do torneio acontecerão entre 27 e 28 de junho, e as semifinais entre 11 e 12 de julho.

Os duelos que serão realizados no próximo mês colocarão frente a frente Leicester e Chelsea; Newcastle e Manchester City; Sheffield United e Arsenal; Norwich e Manchester United. A fase, assim como as duas seguintes, é disputada em confronto único.

O campeão da Copa da Inglaterra conquista o direito de disputar a edição seguinte da Liga Europa, a menos que tenha obtido vaga para a Liga dos Campeões, através do Campeonato Inglês.

*Com EFE