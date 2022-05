Finalissima: Argentina fará preparação na Espanha para jogo contra a Itália

Partida entre os vencedores da Copa América e Eurocopa acontecerá no dia 1º de junho, em Wembley

EFE/Andre Coelho Campeões da Copa América viajam neste final de semana para a Espanha



A seleção argentina se preparará em Bilbao, na Espanha, para o duelo com a Itália, pela Finalíssima, que envolve os campeões da Copa América e da Eurocopa, segundo divulgou nesta sexta-feira, 20, a federação do país bicampeão mundial (AFA). “A delegação partirá neste fim de semana para Bilbao, visando o jogo com a Itália, em Wembley“, indicou a entidade. A AFA apontou que os jogadores convocados para a partida chegarão à cidade basca na próxima terça-feira, enquanto a comissão técnica desembarcará ainda neste fim de semana. A Finalíssima será disputada em 1º de junho no estádio de Wembley, contra a Itália, em jogo organizado a partir deste ano pela Conmebol e pela Uefa. A Argentina treinará na terça-feira e na quarta-feira nas instalações do Athletic Bilbao, ainda de acordo com a AFA. Depois de atividades nos dias seguintes, sábado, a seleção ‘albiceleste’ realizará um treino aberto ao público, em horário a ser definido.

*Com informações da EFE