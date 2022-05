Finalíssima: Saiba onde assistir Itália e Argentina nesta quarta-feira

Seleções se enfrentam às 15h45 (horário de Brasília), em Wembley, na volta do Troféu Artemio Franchi

Divulgação Finalíssima retorna após 29 anos da última edição, que teve a Argentina campeã



Com o fim dos campeonatos europeus, o fã do futebol terá uma quarta-feira, 1º, de alto escalão. Às 15h45 (horário de Brasília), Itália e Argentina se enfrentam pelo Troféu Artemio Franchi, a Finalíssima, torneio entre seleções que a Uefa e a Conmebol anunciaram o retorno no ano passado. Essa é a terceira edição do torneio, que aconteceu em 1985 e 1993, entre seleções campeãs da América do Sul e Europa. A Argentina joga pela segunda vez consecutiva. Em 1993 venceu a Dinamarca nos pênaltis. Desta vez, os dois times estarão com seus times principais para o duelo em Wembley, na Inglaterra. A Argentina encara como parte de sua preparação para a Copa do Mundo do Catar, enquanto os italianos tentarão não fazer feio depois de ficarem de fora do Mundial perdendo na repescagem das eliminatórias. Para o Brasil, a ESPN transmitirá na televisão fechada e pelo serviço de streaming Star+.