Firmino decide, Liverpool bate o Flamengo e é campeão do mundo

Divulgação/Fifa Roberto Firmino marcou para o Liverpool diante do Flamengo



O Liverpool é campeão do mundo! Na tarde deste sábado (21), os Reds sofreram com a boa atuação do Flamengo, mas venceram os brasileiros por 1 a 0 na prorrogação e conquistaram a taça do Mundial de Clubes pela primeira vez em sua história. Roberto Firmino marcou o único gol da partida no Khalifa International Stadium, em Doha, no Catar.

Os comandados de Jurgen Klopp iniciaram a todo vapor, criando três boas chances para marcar. O Fla, no entanto, tomou as rédeas do confronto e terminou a etapa inicial melhor, mas sem balançar a rede. No segundo tempo, europeus e sul-americanos fizeram um duelo equilibrado, mas o zero no placar persistiu nos 90 minutos. Na prorrogação, os ingleses foram amplamente superiores e contaram com o poder decisivo de Roberto Firmino para ganhar o torneio de forma inédita.

Desta forma, o futebol sul-americano chega a sete anos sem um título do Mundial de Clubes. O último campeão da competição que veio da América do Sul foi o Corinthians, quando ganhou do Chelsea, em 2012.

Flamengo domina após levar sustos

O Liverpool impôs um ritmo muito forte no começo da partida, adiantando as suas linhas e pressionando a saída de bola. Utilizando os lançamentos nas costas dos flamenguistas, a equipe britânica quase abriu o placar no minuto inicial, quando Roberto Firmino recebeu de Alexander-Arnold e, na cara de Diego Alves bateu por cima. Aos 4, foi a vez de Salah ser lançado em profundidade e ajeitar para Keita, que também desperdiçou boa chance.

Lateral-direito dos Reds, Arnold voltou a aparecer bem na sequência, quando recebeu cruzado, rente ao poste direito. O ala, no entanto, passou a ter mais dificuldades depois da blitz inicial do Liverpool, que durou dez minutos. Isto, porque o Flamengo equilibrou a partida e passou a utilizar justamente a região do campo do jovem atleta inglês.

O Rubro-negro passou a ganhar mais bolas no meio-campo, ocupar o campo de ataque e investir pelo lado de Bruno Henrique, na esquerda. Por ali, o atacante cruzou bola perigosa à frente da meta do Alisson e foi travado após bom lançamento em profundidade. Em cima dos britânicos, o Fla também chegou tabela por dentro com Gabigol e Bruno Henrique. Melhor no jogo, o Flamengo terminou a etapa inicial com mais posse (58% a 42) e finalizações (6 a 3), apesar do Liverpool ter criado as melhores oportunidades.

Lá e cá: Liverpool martela, e rubro-negro responde

O retorno do intervalo foi extremamente emocionante. Novamente no primeiro minuto, Roberto Firmino perdeu grande chance ao dar um chapéu em Rodrigo Caio e, de frente para o goleiro, acertar o poste esquerdo. Em seguida, foi a vez de Salah receber cruzamento rasteiro de Arnold e bater lambendo a trave.

Imediatamente, o Flamengo deu resposta com Gabriel Barbosa, que assustou os britânicos em duas oportunidades. Na primeira, o camisa 9 bateu por cima da meta, enquanto na segunda o atacante fez Alisson praticar bela defesa.

Partida fica aberta no Khalifa

Depois de um início eletrizante, a partida entre Liverpool e Flamengo ficou completamente aberta, com as duas equipes partindo para o ataque. Os goleiros, no entanto, tiveram momentos de descanso, com as defesas se sobressaindo aos ataques. A exceção foi um belo arremate de Henderson de fora da área, que exigiu defesa plástica de Diego Alves.

Com auxílio do VAR, Flamengo se livra de pênalti no fim

Nos acréscimos da partida, um lance duvidoso deixou o clima no Khalifa International Stadium. Mané foi acionado por Roberto Firmino, preparou o arremate e cai dentro da área. Automaticamente, o árbitro apitou para a marca da cal, gerando muita revolta nos flamenguistas. Depois de utilizar o VAR (árbitro de vídeo), o juiz Abdulrahman Al Jassim voltou atrás e sequer falta deu. A jogada foi a última interessante do duelo, que foi para a prorrogação.

Liverpool marca com Roberto Firmino

Na prorrogação, o Liverpool sobrou no primeiro tempo e abriu placar com Roberto Firmino em contra-ataque. Henderson lançou em profundidade para Mané, que ajeitou na medida para o brasileiro cortar a marcação estufar a rede. Na sequência, o time de Klopp tentou liquidar o jogo com Van Dijk e Salah, mas pararam em Diego Alves.

Gabigol perde a chance de levar para os pênaltis

Na segunda etapa da prorrogação, Gabriel Barbosa teve grande oportunidade para deixar tudo igual e levar para as penalidades. Dentro da área, o atacante bateu de canhota para fora. No fim, o Liverpool controlou bem os ímpetos dos cariocas para ganhar o seu primeiro troféu do Mundial.

FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL 0 X 1 FLAMENGO

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Keita (Miner) e Oxlade-Chamberlain (Lallana); Mané, Salah (Shaqiri) e Roberto Firmino (Origi).

Treinador: Jurgen Klopp.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão (Berrío), Gerson (Lincoln), Arrascaeta (Vitinho) e Everton Ribeiro (Diego); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Treinador: Jorge Jesus.

Gol: Roberto Firmino, aos 8 minutos do 1º tempo da prorrogação (Liverpool)

Cartões amarelos: Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino e Milner (Liverpool); Vitinho e Diego(Flamengo)