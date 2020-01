Firmino marca, e Liverpool segue imparável com 14 vitórias seguidas no Inglês

EFE/EPA/PETER POWELL

arecia que o Liverpool finalmente seria freado por um adversário nesta quinta-feira, mas o Wolverhampton não conseguiu segurar o empate e, com um gol de Roberto Firmino no fim do segundo tempo, o líder do Campeonato Inglês triunfou por 2 a 1 fora de casa, acumulando agora 14 vitórias consecutivas no torneio.

Com oito minutos contados no cronômetro, Jordan Henderson abriu o placar para os visitantes no Molineux Stadium. Até aí, normal. No entanto, no início da segunda etapa, Raúl Jiménez marcou um gol que significou mais que o empate: o primeiro gol sofrido pelos ‘Reds’ nos últimos sete jogos, levando em conta todas as competições.

E a igualdade perdurou até os 39 minutos do segundo tempo, quando Firmino recebeu de Henderson na área, limpou a marcação e disparou uma bomba que só foi acompanhada pelo olhar do goleiro Rui Patrício.

Com a vitória, a equipe treinada por Jürgen Klopp chegou a 67 pontos, mantendo os 16 de vantagem sobre o Manchester City, que ocupa a vice-liderança e venceu o Sheffield na terça-feira. Já o Wolverhampton permanece na sétima posição, com os mesmos 34 pontos que Manchester United, o quinto colocado, e Tottenham, o sexto.

*Com informações da EFE