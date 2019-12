Flamengo atropela Al-Hilal no 2º tempo e vai à final do Mundial de Clubes

EFE/EPA/ALI HAIDER O Flamengo está na final do Mundial de Clubes



O Flamengo está na final do Mundial de Clubes! Nesta terça-feira (17), o Rubro-Negro sofreu na primeira etapa, mas bateu o Al-Hilal por 3 a 1, no Khalifa International Stadium, em Doha, no Catar. Salem Aldawsari abriu o placar para os sauditas, enquanto Arrascaeta, Bruno Henrique e Al Bulahyi (contra) decretaram a vitória dos brasileiros em ótimo segundo tempo dos comandados de Jorge Jesus.

Agora, o Flamengo enfrentará na final o vencedor de Liverpool x Monterrey, em decisão agendada para sábado (21), às 14h30 (de Brasília). Mais cedo, às 11h30, o Al-Hilal irá encarar o perdedor do duelo entre ingleses e mexicanos, na disputa pelo terceiro lugar.

Irreconhecível, Fla leva baile dos sauditas

O Rubro-Negro não viu a cor da bola nos minutos iniciais, foi menos intenso que o Al-Hilal e penou com as investidas do time adversário. Sofrendo para sair do seu campo de defesa, o Flamengo também não conseguiu conter o ímpeto dos árabes e levou um susto com Giovinco, que arrematou para fora, logo aos 6 minutos.

Desligado no jogo, o Fla até assustou em chute isolado de Gerson, que aproveitou corte do goleiro saudita para bater de primeira, mas mandar à esquerda da meta. O Al-Hilal, no entanto, continuou melhor e martelou até marcar. Primeiro, Aldawsari recebeu belo passe por elevação e exigiu defesa dificílima de Diego Alves. No rebote, Gomis desperdiçou oportunidade incrível com o gol aberto.

Na sequência, não teve jeito: Alburayk recebeu passe Giovinco na direita, girou sobre o marcador e cruzou rasteiro na área para Aldawsari receber livre e arrematar de primeira. A bola ainda desviou em Pablo Marí, tirando do alcance de Diego Alves, que não conseguiu defender.

Al-Hilal recua e complica vida dos brazucas

Imediatamente após o gol, o Al-Hilal recuou suas linhas de marcação e compactou seus jogadores na defesa. O Flamengo, por sua vez, começou a perder um pouco a paciência, trocando passes pouco verticais e arriscando finalizações nada perigosas.

Na melhor chance, Arrascaeta lançou Bruno Henrique em profundidade, mas o atacante acabou sendo travado por Alburayk no momento do arremate. Desta forma, o Flamengo desceu para o vestiário finalizando apenas uma vez ao gol de Almuaiof e tendo muitos ajustes a fazer para a segunda etapa.

Rubro-Negro volta nos 220v para empatar

Ligado, elétrico, pulsante… Use a palavra que preferir. O Flamengo retornou do intervalo com outra postura e deixou o jogo igual em apenas três minutos. Gabriel Barbosa acionou Bruno Henrique, que utilizou toda a sua velocidade para arrancar e tocar de lado para Arrascaeta, que apenas completou para o fundo do gol.

Mais à vontade em campo, o Flamengo tomou as rédeas da partida e jogou o nervosismo para o outro lado. Aos 12, Giovinco cometeu falta dura e escapou de levar o segundo cartão amarelo.

Diego entra para colocar o Flamengo na final

Precisando de mais fôlego no meio-campo, Jorge Jesus sacou Gerson para a entrada de Diego. A substituição surtiu efeito, e o Flamengo virou o placar logo na sequência. O camisa 10 tocou na direita para Rafinha, que levantou na medida para Bruno Henrique estufar a rede aos 32 minutos.

Três minutos depois, o Rubro-Negro sacramentou a vitória com jogada iniciada por Diego, que tocou para Bruno Henrique na esquerda. O atacante buscou servir Gabigol, mas Al Bulahyhi colocou contra a própria meta.

Irritado com a virada relâmpago, o Al-Hilal terminou a partida com um jogador a menos. Aos 38, Carrillo deu entrada muito forte em Arrascaeta, recebendo o vermelho direto.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 1 AL-HILAL

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Diego), De Arrascaeta (Piris da Motta) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Vitinho) e Gabriel Barbosa.

Treinador: Jorge Jesus.

Al-Hilal: Almuaiof; Alburayk, Al Bulayhi, Jang e Shahrani; Cuellar, Salem Aldawsari (Al Abid), Carlos Eduardo e Carillo; Giovinco (Omar) e Gomis (Otayf).

Treinador: Razvan Lucescu.

Gols: Arrascaeta, aos 3 minutos do 2º tempo; Bruno Henrique, aos 32 do 2º tempo e Al Bulayhi (contra), aos 35 minutos do 2º tempo (Flamengo); Salem Aldawsari, aos 17 minutos do 1º tempo (Al-Hilal)

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Pablo Marí e Diego (Flamengo); Giovinco, Al Bulayhi e Salem Aldawsari (Al-Hilal)

Cartão vermelho: Carrillo (Al-Hilal)