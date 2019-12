Flamengo e River Plate dominam ‘Seleção da América’ de 2019; confira

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Flamengo venceu o River Plate na final da Libertadores



Flamengo e River Plate foram os times que mais colocaram jogadores na “Seleção da América” do jornal “El País”. Nesta terça-feira (31), o veículo de imprensa uruguaio listou os melhores do continente na temporada por posição, mencionando 6 atletas do Rubro-Negro e 4 do time argentino. Everton Cebolinha, do Grêmio, foi o intruso na escalação ideal.

Campeão da Libertadores da América e do Brasileirão, o Flamengo colocou Rafinha, Rodrigo Caio, Filipe Luís, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa nos 11 principais da América do Sul. O camisa 9, inclusive, foi escolhido o “Rei da América” pelos jornalistas especializados do diário.

O River, por sua vez, foi representado com Franco Armani, Pinola, Ignácio Fernández e Enzo Pérez. Os “Millionários” ficaram muito perto do pentacampeonato da Liberta, mas sofreu a virada dos brasileiros nos minutos finais da decisão, realizada em Lima, no Peru.

Já Everton Cebolinha fez mais uma boa temporada pelo Grêmio, levando o time até a semifinal do principal torneio do continente. Além disso, o habilidoso atacante surpreendeu na Copa América, ganhou a titularidade e foi importante na conquista da seleção brasileira.

Na categoria de treinadores, Marcelo Gallardo bateu o português Jorge Jesus para ficar com o prêmio de melhor técnico da América.