Flamengo perde o título mundial e é zoado na web; veja os memes

O Flamengo foi derrotado pelo Liverpool por 1 a 0, na final do Mundial de Clubes, neste sábado (21), e perdeu a chance de ser bicampeão do mundo. O brasileiro Roberto Firmino foi o responsável por favor o gol do título do clube inglês, já na prorrogação.

Apesar do bom futebol apresentado e do jogo igual que fez com o Liverpool, o Flamengo não escapou das zoações dos adversários pela derrota.

Veja os melhores memes sobre a derrota do Flamengo

principal culpado da derrota pic.twitter.com/349ShkyGE1 — big leo (@Leooo_zao) December 21, 2019

Voltou tudo de novo 😥🤭👃 pic.twitter.com/2UA1HU45PL — Secador (@Secador56011323) December 21, 2019

Rodrigo caio sendo humilhado desde sempre pic.twitter.com/Wxf3oOyQYK — Arena mrv (@luixxcam) December 21, 2019

Fico triste com uma notícia dessas kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/GnTmY1jATp — Jeferson Botafogo S/A (@JEF___BFR) December 21, 2019