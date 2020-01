Flamengo tem interesse na contratação de Lukas Podolski, diz jornal

Reprodução/Twitter/Podolski Podolski apoiou o Flamengo antes do Mundial de Clubes



O Flamengo está interessado em contar com o futebol de Lukas Podolski nesta temporada. De acordo com publicação do jornal “Kölner Stadt-Anzeiger”, da Alemanha, nesta quinta-feira (2), o time brasileiro está disputando a contratação do jogador do Vissel Kobe (Japão) com outras cinco equipes.

Flamengo e Podolski estão interligados desde 2014, quando o atleta disputou a Copa do Mundo com a seleção alemã e criou laços com a equipe carioca. Desde então, através das redes sociais, o jogador passou a postar fotos com a camisa e acompanhar jogos do Rubro-Negro.

Agora, conforme informações do veículo de Colônia, o Flamengo entrou na disputa pelo atacante de 34 anos com o próprio Vissel Kobe, além do Monterrey (México), Koln (Alemanha), um clube dos Estados Unidos e outro do Catar.

No time hipônico desde 2017, Podolski tem contrato somente até o final deste mês e procura continuar sua carreira. Na última quarta-feira (1º), ele ajudou na conquista do título da Copa do Imperador.

Além de marcar época na seleção alemã, Podolski tem passagens por Colônia, Bayern de Munique, Arsenal, Inter de Milão e Galatasay (Turquia).