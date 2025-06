Fluminense choca os alemães, toma conta do jogo, mas sai com empate contra o Borussia

Time alemão chegou como franco favorito para a partida, mas acabou se surpreendendo com a pressão da equipe de Renato Gaúcho, que não ganhou por detalhe

CHARLY TRIBALLEAU / AFP John Arias foi o grande destaque da equipe carioca



O Fluminense estreou hoje no Mundial de Clubes da Fifa contra o alemão Borussia Dortmund. Os europeus, que terminaram o campeonato nacional na quarta colocação e caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões para o forte Barcelona, chegavam como franco favoritos contra o Tricolor das Laranjeiras. Porém, o time brasileiro mostrou sua força e acabou saindo com um empate injusto, pois merecia a vitória. A primeira grande chance do jogo foi para o Fluminense, após arrancada de John Arias pelo lado direito. O chute passou por cima da trave. O time carioca chegou de novo aos cinco minutos de jogo. Aos poucos, alemães foram chegando ao ataque, com um lançamento para Julian Brandt e depois cruzamento para Guirassy, ambos cortados pela defesa, que vinha fazendo um bom trabalho em manter o ataque de Dortmund.

O Fluminense acreditava no contra ataque para produzir no ataque, que chegou mais uma vez com John Arias. A pressão brasileira consegui forçar o escanteio no goleiro Kobel que passou a bola para fora, gerando mais uma finalização de John Arias. Os alemães também não tiravam o pé, que chegou mais uma vez com cruzamento de Adeyemi para Guirassy, mas passou sem desvios. Na casa dos 30 min do primeiro tempo o jogo esfriou. Adeymi saiu cara a cara com Fábio, mas foi desarmado por Renê, no quarto lançamento do Borussia. Primeira finalização de perigos dos alemães foi bem defendida por Fábio, mas o impedimento foi marcado.

Martinelli quase marcou um golaço de fora da área. Mais Flu no ataque, Nonato finalizou fraco na área. E outra de John Arias. O Fluminense veio para cima dos europeus. Engoliu o bom time de Niko Kovač. O único momento de boa pressão do Borussia foi no fim do primeiro tempo, quase nos acréscimos.

O segundo tempo começou sem alterações nos times. Kobel se chocou com Everaldo saindo do gol, mas não houve lesionados. A pressão dos cariocas continuava, chegando de novo com finalização perigosa de Hércules. O time de Renato Gaúcho desmontava os avanços do adversário normalmente no meio-campo, evitando as chegadas ao ataque. Jonh Arias estava endiabrado, de longe o melhor jogador do Tricolor. Um lançamento para Everaldo, que rolou para Canobbio, sem marcação, de frente para o gol, saiu fraco e foi defendido por Kobel, no que foi a maior chance do Fluminense.

Em bola mal recuada por Brandt, quase o Borussia entrega o ouro, mas Kobel chegou antes e isolou. Fábio defendeu a primeira chance que veio ao gol apenas aos 19 minutos do segundo tempo. Em escanteio, Kobel deu rebote após finalização de Everaldo, mas Nonato pegou em rebote impedido. Germán Cano entrou aos 25 do segundo tempo. Borussia ensaiou uma pressão na casa dos 30 do segundo, que acabou ficando por isso mesmo. Apesar dos esforços do Tricolor, a bola não entrava. Os times começavam apresentar sinais de cansaço. John Arias finalmente parou de incendiar a partida. Escanteio faltando três minutos para acabar a partida para o Fluminense, mas sem sucesso. Borussia também teve um escanteio já nos acréscimos, que resultou em uma bela defesa de Fábio.

Como foi o jogo

Boa finalização de John Arias por cima do gol alemão, depois de arrancada pelo lado direito

Terceira descida do Fluminense, resultando em escanteio

Primeira chegada do Borussia foi bem desarmada pela zaga fluminense

Primeiro cartão do jogo para Martinelli após carrinho em Sabitzer

Thiago Silva corta cruzamento para Guirassy

John Arias chegou duas vezes ao ataque, acionando Kobel para bela defesa

Jogada de perigo do Borussia, com belo cruzamento de Adeyemi, mas passou por Guirassy

Fluminense continuava chegando com mais perigo a área alemã

Mais uma finalização dos cariocas, Hércules de fora da área, passando rasteiro pelo lado esquerdo do gol

Adeymei recebe bom lançamento, mas é desarmado por Renê frente a frente com o Fábio

Martinelli quase fez um golaço de fora da área, mas passou pelo lado direito do gol

Lançamento para Everaldo acaba com choque forte contra Kobel

Tabelando, John Arias chegou de novo na área, e ao cruzar acabou nas mãos de Kobel

Everaldo saiu de frente para o gol após lançamento de John Arias, que rolou para Canobbio sem marcação e desperdiçou com uma finalização fraca

Finalização de Martinelli de fora da área desviado para escanteio

Everaldo bateu forte, mas Kobel pegou em bela defesa na esquerda, deixando Nonato pegar o rebote em impedimento

Os times começaram a demonstrar sinais de cansaço ao fim do jogo

Escanteio faltando três minutos para o fim do jogo, sem sucesso para o Fluminense

Bela defesa de Fábio no fim do jogo

Próximos jogos

Fluminense x Ulsan (COR), pelo Mundial, às 19h, no 21/06

Mamelodi Sundowns (AFS) x Borussia Dortmund (ALE), pelo Mundial, às 13h, no 21/06