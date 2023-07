França 2 x 1 Brasil: Seleção sofre primeira derrota na Copa do Mundo feminina

Após vencer o Panamá na estreia, equipe comandada por Pia Sundhage busca a classificação antecipada para as oitavas de final

FRANCK FIFE/AFP Debinha comemora o gol de empate da seleção brasileira



FIM DE JOGO! Brasil perdeu por 2 a 1 para a França e vai decidir a classificação na última rodada, contra a Jamaica, na próxima quarta-feira.

53′ -ÚLTIMO LANCE – Brasil tentou empate em bola levantada na área em cobrança de falta, mas não conseguiu concluir. Vitória é da França.

45′ – A árbitra deu sete minutos de acréscimos.

38′ Gol da França: escanteio cobrado aberto da direita achou a zagueira Renard. Livre, ela cabeceou no canto esquerdo de Lelê.

33′ – Andressa Alves foi lançada na área, recuou para batida de Debinha, mas a atacante foi travada. Na sequência, Luana arriscou, a bola se desviou em jogadora da França e foi para a linha de fundo.

28′ – QUASEEEEEE! Em cobrança de falta da esquerda, Debinha levantou a bola na área, Kerolin apareceu livre e desviou com o pé, mas mandou para fora.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! HOJE TEVE GOL DA DEBINHA SIM! É DELA! EU TE AMO, DEBINHA! pic.twitter.com/MeHVobLj3Q — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 29, 2023

21′ – Becho, que acabou de entrar no lugar de Le Sommer, recebeu na área e tocou para Georyo, que bateu de primeira. Letícia espalmou para escanteio.

15′ – Primeira substituição do Brasil: Geyse saiu para a entrada de Andressa Alves.

13′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Após boa troca de passes, Kerolin tentou o chute, mas foi travada. Na sobra, Debinha apareceu na cara do gol e empatou.

11′ – Bola na área do Brasil. Lelê saiu bem e tirou com um soco.

4′ – Toletti arriscou de fora da área, mas mandou por cima do gol.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO – Bola rolando novamente em Brisbane.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! É hora do intervalo. Vantagem no placar para a França na primeira etapa. Seguimos em busca do empate! Vamos! 💪🇧🇷 🇧🇷 0x1 🇫🇷 | #PelaPrimeiraEstrela #BRAxFRA 📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/RZtUbnJJmg — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 29, 2023

FIM DE PRIMEIRO TEMPO – França vai vencendo o Brasil com gol de Le Sommer.

44′ – Cartão amarela para a volante Luana por entrada dura no meio-campo.

40′ – Brasil no ataque! Tamires cruzou da esquerda e Geise apareceu para cabecear, mas a arbitra deu falta da brasileira.

31′ – Milagre de Letícia. O Brasil perdeu mais uma bola na defesa, Diani foi lançada e saiu na cara do gol. Lelê saiu do gol e conseguiu evitar o segundo da França. A atacante, no entanto, estava impedida.

28′ – Falta perigosa par o Brasil. Adriana arrancou e foi derrubada perto da área. A francesa Toletti levou o amarelo.

23′ – QUAAAAAASE! Em boa chegada pela direita, Debinha chegou no fundo e cruzou rasteiro. Adriana chegoun inteira, mas finalizou por cima.

17′ – Gol da França! Cruzamento na área da intermediária, Diani ajeitou de cabeça e Le Sommer, também de cabeça, empurrou para a rede.

15′ – Falta para o Brasil. Adriana arriscou da intermediária, mas a bola passou à direita da goleira Peyraud-Magnin.

13′ – Após saída de bola errada da seleção brasileira, a França teve boa chance no cabeceio de Le Sommer, mas Lelê pulou para o canto e defendeu.

10′ – Pressiona que dá! Após bola recuada, Geisy foi para cima da goleira Peyraud-Magnin e quase roubou a bola. Primeiro bom momento do Brasil.

05′ -Mais uma chegada francesa pela direita. Diani foi ao fundo e cruzou rasteiro. A zaga não conseguiu afastar e Toletti chegou chutando, mas a finalização saiu fraca, nas mãos de Letícia.

02′ – França chegou com perigo pela direita, mas após o lance foi marcado o impedimento.

COMEÇA O 1º TEMPO – Apita a árbitra! A bola está rolando para França x Brasil.

PRÉ-JOGO – As duas seleções já estão em campo e perfiladas para os hinos nacionais.

Formação! ✅ Escaladas para o nosso segundo jogo na @FIFAWWC! Prontas para mais uma! 💪🇧🇷 #PelaPrimeiraEstrela ⭐️ pic.twitter.com/UTJ272pJeH — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 29, 2023

PRÉ-JOGO – O Brasil está escalado com Letícia, Antônia, Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary, Adriana e Kerolin; Geyse e Debinha. Autora de um dos gols da estreia, Bia Zaneratto está no banco.

PRÉ-JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto o segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina! O Brasil busca sua primeira vitória contra a França no futebol entre mulheres — as europeias, inclusive, eliminaram o time canarinho no último Mundial. O jogo será no estádio Suncorp, em Brisbane, na Austrália, neste sábado, 29. A bola rola a partir das 7h (de Brasília).