France Football anuncia quatro mudanças no prêmio Bola de Ouro; confira 

Questionada pelos critérios adotados na eleição, a revista francesa fez uma série de adaptações, que passam a valer a partir deste ano

Reprodução/@PSG_inside Messi carregando sua sétima Bola de Ouro



A France Football anunciou nesta sexta-feira, 11, quatro mudanças impactantes no seu tradicional prêmio Bola de Ouro, que é entregue aos melhores jogadores da temporada desde 1956 – devido à pandemia do novo coronavírus, 2020 foi o único ano em que a cerimônia foi cancelada. Questionada pelos critérios adotados na eleição, a revista francesa informou que os votantes terão que levar em consideração o período da temporada europeia (entre agosto e julho), e não mais o ano letivo. Desta forma, por exemplo, a edição de 2022 não levará em conta o desempenho dos atletas na Copa do Mundo do Catar, que está marcada para ser realizada entre novembro e dezembro. Assim, as apresentações dos futebolistas no Mundial serão determinantes somente para a Bola de Ouro de 2023.

Além disso, até a última edição da Bola de Ouro, a France Football colhia votos de jornalistas de 170 países. A partir de agora, no entanto, somente os profissionais de nacionalidade dos 100 melhores países no ranking da Fifa (e dos cinquenta, no caso do futebol feminino) poderão participar do processo. A revista francesa alega que “muitos países não têm uma grande cultura futebolística natural ou legitimidade histórica e nem sempre fácil acesso a imagens das principais competições”. Para definir melhor os critérios e “evitar ambiguidades”, o veículo de comunicação também informou que o desempenho individual de um jogador será mais decisivo do que a obtenção de títulos coletivos a nível de clubes ou de seleções. “A classe do jogador e seu senso de fair play também serão levados em consideração, porque dar o exemplo também conta”. Já o critério de avaliação ligado à “carreira do jogador” também foi excluído.

Por fim, a preparação das listas de candidatos deixará de ser algo exclusivo da France Football, mas contará com a participação de Didier Drogba , embaixador da Bola de Ouro, e dos eleitores da última edição que estiveram mais perto de obter o resultado final certo. A premiação conta com 30 candidatos para o masculino, 20 para o feminino e 10 para os troféus Yashin (melhor goleiro) e Kopa (melhor sub 21). Na última edição, Lionel Messi conquistou sua sétima Bola de Ouro, igualando o Rei Pelé como maiores vencedores. Já Alexia Putellas, do Barcelona, foi a melhor do ano passado no feminino.