France Football divulga data da cerimônia da entrega da Bola de Ouro; confira

A revista France Football informou na manhã desta terça-feira, 24, que a cerimônia da Bola de Ouro, prêmio entregue ao melhor jogador (masculino e feminino) da temporada 2021/2022, será realizada em 17 de outubro deste ano. Como tradicionalmente acontece, o evento também irá condecorar o principal goleiro (Troféu Yashin) e o jogador sub-21 (Troféu Kopa) de maior destaque. Os indicados das categorias serão conhecidos em 12 de agosto. No ano passado, Lionel Messi (Barcelona/PSG) e Alexia Putellas (Barcelona) foram escolhidos os melhores do planeta, enquanto o arqueiro Gianluigi Donnarumma (PSG) e Pedri (Barcelona) também foram premiados.

Em março deste ano, vale lembrar, a France Football anunciou quatro mudanças impactantes na tradicional Bola de Ouro, que é entregue ao melhor do mundo desde 1956. Questionada pelos critérios adotados na eleição, a revista francesa informou que os votantes terão que levar em consideração o período da temporada europeia (entre agosto e julho), e não mais o ano letivo – Desta forma, por exemplo, a edição de 2022 não levará em conta o desempenho dos atletas na Copa do Mundo do Catar, que está marcada para ser realizada entre novembro e dezembro. Além disso, até a última edição, a France Football colhia votos de jornalistas de 170 países. Agora, no entanto, somente os profissionais de nacionalidade dos 100 melhores países no ranking da Fifa (e dos cinquenta, no caso do futebol feminino) poderão participar do processo.

Para definir melhor os critérios e “evitar ambiguidades”, o veículo de comunicação também informou que o desempenho individual de um jogador será mais decisivo do que a obtenção de títulos coletivos a nível de clubes ou de seleções. Por fim, a preparação das listas de candidatos deixará de ser algo exclusivo da France Football, mas contará com a participação de Didier Drogba , embaixador da Bola de Ouro, e dos eleitores da última edição que estiveram mais perto de obter o resultado final certo. A premiação conta com 30 candidatos para o masculino, 20 para o feminino e 10 para os troféus Yashin (melhor goleiro) e Kopa (melhor sub 21).