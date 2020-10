No Francês, PSG goleia Angers por 6 a 1 com com dois gols de Neymar

Com o resultado, equipe assume o segundo lugar, com 12 pontos, um a menos que o líder Rennes

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Brasileiro marcou dois dos seis gols do PSG



Com dois gols de Neymar, o PSG bateu o Angers por 6 a 1 nesta sexta-feira, em duelo válido pela abertura da sexta rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o PSG assume o segundo lugar, com 12 pontos, um a menos que o líder Rennes e um à frente do Lille. Sem muitas preocupações na defesa, a diferença foi a qualidade dos jogadores em campo. O modesto Angers mostrou coragem e chegou a criar muitas chances de gol, graças à frouxa marcação do PSG.

O placar foi aberto logo aos sete minutos com um belo chute de cobertura de Florenzi. Após algumas chances desperdiçadas por ambos os lados, Neymar ampliou, aos 36, ao completar bela jogada de Mbappé, que passou por dois marcadores pela esquerda. O segundo tempo foi marcado pela grande quantidade de jogadas feitas pelo PSG pela linha de fundo, que tiveram a finalização dentro da área do Angers. Neymar aproveitou um dessas criações e fez o terceiro, aos dois minutos.

Sem intimidação, o Angers foi ao ataque e diminuiu com Traore, em bonita cabeçada aos sete minutos. Aos 12, foi a vez do alemão Draxler completar uma jogada vinda dos flancos. Gueye, aos 26, teve a ajuda de um desvio da zaga para marcar o quinto do PSG. Mas ainda faltava o gol do melhor em campo. Depois de tanto criar para os companheiros, Mbappé foi servido aos 39 e não perdoou.

* Com Estadão Conteúdo