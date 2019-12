Gabigol é eleito o Rei da América; Bruno Henrique e Arrascaeta completam pódio

Alexandre Vidal, Marcelo Cortes & Paula Reis / Flamengo Gabigol foi eleito o Rei da América



O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi eleito nesta terça-feira (31) o Rei da América, tradicional prêmio concedido pelo jornal “El País” ao melhor jogador do continente da temporada. Artilheiro da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o jogador foi escolhido com 45% dos votos, superando os companheiros Bruno Henrique e Giorgian De Arrascaeta, que terminaram na segunda e terceira posição, respectivamente.

Na eleição realizada pelo veículo uruguaio, 168 votos (45%) dos 372 jornalistas foram para Gabigol, herói do título do bicampeonato do Rubro-Negro ao marcar duas vezes na final diante do River Plate.

Desta forma, Gabriel tornou-se o oitavo brasileiro a conquistar a honraria. Antes, Bebeto (1989), Raí (1992), Cafu (1994), Romário (2000), Neymar (2011 e 2012), Ronaldinho Gaúcho (2013) e Luan (2017) ganharam o prêmio.

Fora o trio flamenguista, outros atletas do futebol brasileiro foram mencionados na eleição, como Éverton (Grêmio), Daniel Alves (São Paulo), Soteldo (Santos), Filipe Luís (Flamengo), Paolo Guerrero (Internacional) e German Cano (Vasco).

Veja a lista