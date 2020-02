Gabriel Jesus marca, City vira em cinco minutos e vence o Real Madrid pela Liga dos Campeões

EFE/Rodrigo Jiménez Gabriel Jesus marcou um dos gols da vitória do Manchester City sobre o Real Madrid, pela Liga dos Campeões



O Manchester City venceu nesta quarta-feira (26) o Real Madrid por 2 a 1, em pleno estádio Santiago Bernabéu, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e deu grande passo para avançar no torneio.

O caminho para o êxito do time inglês, que 12 dias atrás foi suspenso de competições continentais por duas temporadas por descumprir o Fair Play Financeiro, foi aberto pelo atacante Gabriel Jesus, que marcou o gol de empate dos Citizens aos 33 do segundo tempo.

Pouco antes, aos 15, o meia-atacante Vinicius Júnior tentou despontar como o brasileiro de destaque no jogo, ao lutar por bola com o lateral-direito Kyle Walker e servir o meia espanhol Isco, que tocou firme para o fundo da rede e abriu o placar para os donos da casa.

Se a igualdade já não era boa para o Real, ficou pior aos 38 da etapa complementar, quando o lateral-direito espanhol Dani Carvajal derrubou o atacante inglês Raheem Sterling na área. O meia belga Kevin de Bruyne foi para a cobrança e marcou, decretando a virada.

O resultado negativo não era o último ato do drama merengue. Aos 40, Gabriel Jesus seguiu infernizando o Real, disparou no campo ofensivo e foi derrubado quase na linha da grande área pelo zagueiro espanhol Sergio Ramos, que foi expulso de maneira direta pelo árbitro italiano Danielle Orsato. O capitão da equipe de Madri está fora do jogo da volta.

Com o resultado, a equipe do técnico espanhol Pep Guardiola se classificará no tempo normal até mesmo se perder por 1 a 0. Os comandados pelo francês Zinedine Zidane precisarão levar a melhor por dois gols de diferença ou mais, ou por um, desde que marquem duas vezes, ao menos. Caso o Real Madrid devolva o 2 a 1 o Manchester City, no dia 17 de março, em Manchester, o duelo irá para a prorrogação.

*Com EFE