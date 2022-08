Gabriel Jesus faz jogada de craque em vitória do Arsenal; assista

Atacante se livrou de quatro marcadores e ajudou seu time a abrir o placar contra o Bournemouth; início avassalador nos Gunners credencia ex-palmeirense a ser titular na Copa do Mundo

Glyn KIRK/AFP Gabriel Jesus comemora o segundo gol do Arsenal, marcado pelo meio-campista norueguês Odegaard



Contestado por uma parcela considerável dos brasileiros por ter vaga cativa na seleção, o atacante Gabriel Jesus mostra em seu início no Arsenal que merece, sim, a confiança de Tite, treinador da equipe canarinho. Neste sábado, o atleta revelado pelo Palmeiras iniciou a jogada do primeiro gol de sua equipe contra o Bournemouth, fora de casa. Com domínio de craque, Jesus partiu com a bola dominada, se livrou de quatro marcadores e tocou para o chute de Martinelli. No rebote, Odegaard abriu o placar, aos 5 minutos do primeiro tempo. O brasileiro ainda deu a assistência para o segundo gol do norueguês, aos 11. Saliba decretou o 3 a 0 dos Gunners aos 9 minutos da etapa final. Gabriel Jesus ainda balançou a rede, mas o VAR pegou o impedimento. O ex-jogador do Manchester City soma dois gols e três assistências em apenas três jogos pelo novo time.

Veja a jogada Gabriel Jesus: