Gabriel Jesus vira sócio de Ronaldo Fenômeno em empresa de gestão financeira

Reprodução/Instagram Ronaldo Fenômeno e Gabriel Jesus são sócios



Gabriel Jesus tem apenas 23 anos de idade e muito tempo ainda para mostrar o seu futebol nos gramados de todo o planeta. Mas o atacante do Manchester City já pensa no seu futuro e se aliou ainda mais com Ronaldo Fenômeno fora das quatro linhas. Além do contrato de gestão de imagem com a Octagon Brasil – agência de marketing esportivo e entretenimento controlada pelo ex-centroavante -, assinou em 2018 com a R9 na gestão de seu patrimônio, finanças e família e agora, nesta semana, se tornou sócio da empresa.

“Abracei a oportunidade de me tornar sócio vendo, na minha própria rotina, o quão essencial é poder contar com todas essas linhas de serviço em um só lugar. O Ronaldo é uma das maiores referências – se não a maior – para todos os jogadores da minha geração. Não apenas pelo que fez no futebol, mas por ter trilhado caminhos positivos na trajetória financeira durante e após a carreira”, relatou Gabriel Jesus em um comunicado oficial divulgado para a imprensa.

Além de Gabriel Jesus, a R9 Gestão Patrimonial & Financeira tem entre outros clientes o lateral-direito Leo Moura, os meias Arthur Cabral e Róger Guedes e a lateral-esquerda Tamires, do Corinthians e da seleção brasileira feminina.

O serviço de gestão patrimonial e financeira, fundamental na carreira de um atleta, é o que oferece a R9 Family Office, que conta com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo. No cargo de CEO está Viviane Leal, que trabalha com Ronaldo desde 2003 e, com ele, transformou seu escritório pessoal em modelo de negócio

“Eu sempre soube que tão importante quanto a minha carreira era a gestão do meu patrimônio, pra jogar bem fora de campo quando me aposentasse. Para que um atleta tenha equilíbrio emocional e possa focar 100% em seu desempenho dentro de campo, é fundamental que seu time fora de campo esteja fazendo um bom trabalho. O Family Office sempre manteve minha vida empresarial e pessoal em ordem. E é exatamente isso que oferecemos a outros jogadores”, explicou Ronaldo, que hoje é o dono e presidente do Valladolid, clube da primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Gabriel Jesus explica que conhece e admira o trabalho da R9 desde antes da sociedade recém-anunciada. O período em que foi apenas cliente o fez perceber o quanto isto era importante. “Quando eu soube da R9, me tornei cliente com total confiança e tive a tranquilidade que eu precisava no planejamento de todas as atividades financeiras, aumentando ganhos, reduzindo custos, monitorando e preservando bens, além de uma gestão familiar abrangente que otimiza o meu tempo e oferece uma estrutura acessível à minha família”, contou.

*Com Estadão Conteúdo