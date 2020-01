Gabriel Martinelli celebra sucesso no Arsenal e diz: ‘Posso jogar pelo Brasil ou pela Itália’

Reprodução/Arsenal Gabriel Martinelli marcou um golaço diante do Chelsea



Gabriel Martinelli se tornou a sensação do futebol inglês com a camisa do Arsenal. O brasileiro de apenas 18 anos, que até a temporada passada estava no Ituano e foi comprado por 6 milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões), fez dez gols em 22 jogos e virou uma das grandes promessas do futebol mundial. O garoto atraiu os holofotes do mundo inteiro principalmente depois de correr 61 metros em 8,4 segundos para marcar um golaço no clássico com o Chelsea, semana passada. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, o comparou a Ronaldo Fenômeno. Após defender o Corinthians nas categorias de base, Martinelli ganhou destaque ao se tornar a revelação do Campeonato Paulista de 2019 pelo time de Itu.

“É difícil pensar que até pouco tempo atrás eu estava jogando no Ituano e agora estou aqui. É muito bom ver essas pessoas falando de mim, mas tenho de focar e continuar trabalhando firme para conquistar coisas ainda maiores. Meu pai e minha mãe conversam bastante comigo e sempre me deixam com os pés no chão”, disse, em entrevista ao “Estado”.

O atacante, porém, ficou pouco tempo no interior paulista e foi para Londres. O Arsenal mantém um desempenho mediano no Campeonato Inglês. O time ocupa a 10ª posição na tabela, dez pontos atrás da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões – Martinelli tem sido a única boa notícia para os “Gunners”.

A presença de Martinelli nas próximas convocações da seleção brasileira, no entanto, ainda é uma incógnita. Ele também tem cidadania italiana e revelou que ainda não decidiu qual seleção pretende defender.

“Tenho opção de jogar pelo Brasil ou pela Itália. Não tenho nada definido ainda. Estou fazendo o meu trabalho bem feito aqui no Arsenal. Isso tudo é consequência do bom trabalho que estou fazendo aqui”, afirmou.

Questionado sobre a notícia de que o Arsenal iria triplicar o seu salário após ele despertar interesse do Real Madrid, Martinelli desconversou.

“Ninguém chegou a conversar comigo sobre isso. Estou focado no Arsenal e dando o meu melhor. Pretendo ajudar o Arsenal com mais gols e vitórias”, declarou.

Martinelli poderá voltar a campo no próximo domingo (2), quando o Arsenal visita o Burnley, em confronto válido pelo Campeonato Inglês.

*Com informações do Estadão Conteúdo