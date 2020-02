Gabriel Martinelli é eleito o jogador do mês pela torcida do Arsenal

Gabriel Martinelli fez um golaço no empate entre Arsenal e Chelsea Reprodução/Arsenal



O atacante Gabriel Martinelli foi escolhido o jogador do mês de janeiro pela torcida do Arsenal. Em pesquisa de votação popular realizada pelo clube londrino, o brasileiro venceu como o melhor atleta do time com 49%, à frente do meio-campista Granit Shaka, que ficou na segunda posição entre os torcedores, com 31%.

Martinelli começou 2020 com tudo ao marcar nos empates diante de Sheffield e Chelsea, em ambas partidas realizadas pela Premier League. O jovem de 18 anos também deu uma assistência no triunfo contra o Bornemouth, pela FA Cup.

Aproveitando as quatro partidas de suspensão Pierre-Emercik Aubameyang, Martinelli ganhou a vaga de titular nos “Gunners” e não saiu mais dos 11 principais mesmo depois do retorno do gabonês.

Em sua primeira temporada na Inglaterra, Martinelli soma 10 gols e 4 assistências em 24 partidas realizadas. O seu bom início, inclusive, despertou interesse de gigantes da Europa, como o Real Madrid.