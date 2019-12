Gallardo, do River Plate, bate Jorge Jesus e é eleito o melhor treinador da América

Facebook/Reprodução Marcelo Gallardo é treinador do River Plate



O jornal “El País” divulgou nesta terça-feira (31) o resultado do tradicional prêmio Rei da América, que congratulou Gabriel Barbosa, do Flamengo, como melhor jogador do continente nesta temporada. Na categoria de treinadores, no entanto, Jorge Jesus foi superado por Marcelo Gallardo, comandante do River Plate, que venceu com certa vantagem.

Gallardo foi o principal treinador da América para 216 dos 372 jornalistas que participaram da votação do tradicional diário uruguaio. O “Mister”, por sua vez, ficou na segunda posição, com 133 votos.

Técnico da seleção brasileira, Tite foi o único profissional do Brasil lembrado pelo júri, com 6 votos. Em 2019, o treinador esteve à frente do time vencedor da Copa América, mas terminou o ano extremamente questionado após uma sequência de resultados ruins.

Confira todos os votos dos jornalistas