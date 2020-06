Hoje técnico, Gattuso se irrita com ‘preguiça’ e critica próprio jogador um dia antes de final

Ciro Fusco/EFE Gennaro Gattuso gesticula durante a partida entre Napoli e Inter de Milão pela semifinal da Copa da Itália



Ex-volante do Milan e atual técnico do Napoli, Gennaro Gattuso se irritou e afastou o meia-atacante Hirving Lozano do treino da última segunda-feira (15). O motivo? De acordo com a imprensa italiana, o mexicano, que está insatisfeito com as poucas oportunidades que recebeu desde a chegada do treinador, não teria se esforçado o suficiente na atividade preparatória para a final da Copa da Itália, que será disputada na próxima quarta-feira, contra a Juventus.

“Quem estiver cansado, não se sentir pronto, quem não está sereno… Por mim, pode ficar no vestiário”, disparou Gattuso, em entrevista à emissora italiana Rai nesta terça. “Os jogadores sabem que, quando pisamos no gramado, quero que todos estejam no melhor”, acrescentou.

Contratação mais cara da história do Napoli, que pagou 42 milhões de euros ao PSV Eindhoven pelo jogador no ano passado, Lozano só atuou por 140 minutos sob o comando de Gattuso, que assumiu o time em dezembro.

No meio de semana, quando o Napoli empatou com a Inter de Milão por 1 a 1 e avançou para enfrentar a Juventus na final da Copa da Itália, o mexicano passou os 90 minutos no banco de reservas.

*Com informações da Agência EFE