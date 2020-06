Getafe perde, e Valencia apenas empata na 28ª rodada do Campeonato Espanhol

EFE/Miguel Ángel Molina Jogadores do Granada comemoram o segundo gol da equipe



Getafe e Valencia, que brigam por vagas nas competições europeias, não tiveram bons resultados nos jogos desta sexta-feira, na 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Getafe, do ex-palmeirense Deyverson, perdeu para o Granada por 2 a 1, e segue com 46 pontos, em 5º lugar. O time pode ser superado pelo Atlético de Madrid, que joga neste sábado em Bilbao. Já o Valencia, que empatou em 1 a 1 com o Levante, fica no sétimo lugar, já fora da zona de classificação para a Liga Europa.

A vitória fez o Granada chegar ao oitavo lugar, e o Levante, que luta para fugir do rebaixamento, alcançou a 12ª colocação.

Com 58 pontos, o Barcelona defende a liderança neste sábado, diante do Mallorca, fora de casa. O Real Madrid, com dois pontos a menos, recebe o Eibar no domingo. Após a rodada do fim de semana, vão restar mais de dez jogos para o fim da competição.

* Com Estadão Conteúdo