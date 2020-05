Gnabry, do Bayern de Munique, sobre retorno do Alemão sem público: ‘Parece treino’

EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE O Bayern venceu o Union na retomada do futebol na Alemão



Gnabry, meio-campista do Bayern de Munique, falou sobre o retorno do Campeonato Alemão sem a presença de torcedores por conta da pandemia de Covid-19. No entendimento do jogador, as partidas são “estranhas”, similares aos treinos realizados pelo time.

“É estranho jogar sem público. Estamos acostumados a olhar em volta e ter muitas pessoas torcendo, barulho, tudo isso faz aumentar a adrenalina. Às vezes parece ambiente de amistosos ou treino, mas sabemos que é a Bundesliga e precisamos vencer sempre. Tem que estar sempre focado, com o máximo de atenção”, falou.

Gnabry também comentou a situação da Bundesliga, que tem o Bayern de Munique na liderança, com quatro pontos à frente do Borussia Dortmund.

“É imprevisível, temos jogos difíceis contra Frankfurt e Dortmund, que está quatro pontos atrás. É o jogo mais importante para conquistarmos a Bundesliga de novo. Sobre as dificuldades da volta, elas são iguais para todos, não podemos reclamar”, analisou.

O Bayern recebe o Eintracht Frankfurt, na Allianz Arena, no próximo final de semana, em jogo válido pela 27ª rodada.