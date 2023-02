Golaço de Richarlison na Copa do Mundo é finalista do Prêmio Puskás

‘Pombo’ concorre com o polonês Marcin Oleksy, do futebol de amputados, e o francês Dimitri Payet, atualmente no Olympique de Marselha

Giuseppe Cacace/AFP Gol de Richarlison contra a Sérvia foi eleito o mais bonito da última Copa do Mundo e está concorrendo ao Prêmio Puskás



A Fifa divulgou nesta sexta-feira, 10, quem são os três finalistas do Prêmio Puskás 2022, entregue ao responsável por anotar o gol mais bonito do ano – diferente de outras categorias do The Best, a eleição é feita através de voto popular. O atacante Richarlison, da seleção brasileira, está na briga pelo troféu graças ao golaço de voleio marcado diante da Sérvia, na rodada de estreia da Copa do Catar – a pintura, inclusive, foi eleita a mais bela do Mundial. Além do “Pombo”, o polonês Marcin Oleksy também concorre com um tento de voleio, feito durante o Campeonato Polonês de Futebol de Amputados. Já o francês Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, entrou na disputa por marcar um gol de placa – ele pegou de primeira uma cobrança de escanteio de antes da meia-lua, em jogo válido pelas quartas de final da Liga Conferência contra o PAOK. Abaixo, confira os lances. O vencedor será conhecido na cerimônia do dia 27 de fevereiro, em Paris, na França. Além do Puskás, a entidade também consagrará os melhores jogadores, treinadores e goleiros, tanto do futebol masculino quanto do feminino.

É O POMBO! 🕊 Esse golaço do @richarlison97 foi eleito o Gol do Torneio Hyundai! ⚽️🇧🇷#HyundaiGOTT2022 | #CopaDoMundoFIFA pic.twitter.com/dkODlkUsjc — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 23, 2022

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝 CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗ To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022