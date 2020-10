Goleiro do Ajax testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

Onana desfalcará a seleção do seu país natal, que disputa na sexta, 9, um amistoso contra o Japão

EFE/EPA/OLAF KRAAK Onana em jogo do Ajax contra o FC Groningen



O goleiro Onana, do Ajax, contraiu a covid-19 no início de agosto, e segundo informação divulgada nesta quinta-feira pela federação de futebol de Camarões, testou positivo pela segunda vez. Com isso, o jogador desfalcará a seleção do seu país natal, que disputa na sexta, 9, um amistoso contra o Japão, na cidade holandesa de Utrecht.

A notícia pegou o clube holandês de surpresa. Segundo o jornal De Telegraaf, já que Onna foi um dos 13 infectados por um surto que aconteceu no elenco do clube, no início de agosto deste ano. Para a data-Fifa deste mês, a direção do clube não liberou diversos convocados por seleções africanas, como os marroquinos Zakaria Labyad e Noussair Mazraoui, o burquinês Lassina Traoré e o ganês Mohammed Kudus, que viajariam para países com alto índice de contágio pela doença.

O goleiro camaronês, no entanto, acabou sendo liberado para entrar em campo, pois o jogo com o Japão aconteceria em Utrecht, distante apenas 50 quilômetros de Amsterdã. Além de Onana, o meia Kunde, do Mainz 05, também deu positivo em teste de detecção do patógeno que provoca a covid-19, realizado na concentração da seleção camaronesa. Segundo William Ngatchou, médico da delegação, os jogadores foram infectados na Holanda, pois na última segunda-feira todos testaram negativo.

* Com EFE