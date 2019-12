Goleiro do Schalke pode assinar com o Bayern no fim da temporada, diz jornal

Divulgação/Bundesliga

O goleiro Alexander Nübel, do Schalke 04, está na mira do Bayern de Munique e deve mudar de time no fim da temporada, segundo o jornal alemão “Bild”.

Segundo o “Bild”, o jogador, de 23 anos, já se acertou com o Bayern para assinar um contrato de cinco anos com o novo clube.

O próprio Schalke já havia confirmado que Nübel deixaria o time no fim da temporada. O Bayern ainda não se pronunciou sobre a negociação.

Nübel é considerado pela imprensa esportiva alemã como sucessor natural de Manuel Neuer, ainda titular do Bayern e da seleção do país.

*Com informações da EFE