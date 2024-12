Goleiro Mike Maignan, do Milan, sofre ofensas racistas em partida do Campeonato Italiano

Atleta chamou a atenção do árbitro para os cânticos discriminatórios durante a partida contra o Verona, que terminou com vitória milanista; clube adversário não se manifestou

Divulgação/Milan Milan manifestou solidariedade ao goleiro Mike Maignan



O goleiro francês Mike Maignan, que defende o Milan, foi vítima de ofensas racistas por parte de torcedores do Hellas Verona durante uma partida do Campeonato Italiano, que terminou com a vitória milanista por 1 a 0. O atleta não hesitou em chamar a atenção do árbitro para os cânticos discriminatórios, enquanto o clube milanês se manifestou em apoio a Maignan, divulgando uma mensagem contra o racismo. Por outro lado, o Hellas Verona não fez nenhum comentário sobre o incidente.

Este episódio não é isolado na carreira de Maignan, que já havia enfrentado situações semelhantes anteriormente. Em janeiro, o goleiro abandonou uma partida devido a ofensas raciais. Além dele, outros jogadores também foram alvo de discriminação no estádio do Verona, evidenciando um problema recorrente no futebol italiano.

Maignan, que se juntou ao Milan em 2021, possui um contrato que se estende até 2026. O clube já está em conversas para a possível renovação do vínculo, demonstrando confiança no desempenho do goleiro. Sua presença tem sido fundamental para a equipe, que busca melhorar sua posição na tabela.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, o Hellas Verona se encontra na zona de rebaixamento, acumulando apenas 15 pontos. Em contraste, o Milan ocupa a oitava posição, com 26 pontos, porém na modesta oitava posição.

*Reportagem produzida com auxílio de IA